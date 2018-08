Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 agosto 2018 - 17:33

La banca centrale argentina corre ai ripari per cercare di fermare il crollo del peso. E alza i tassi di interesse di 15 punti percentuali al 60%, i più alti al mondo.

La decisione segue la richiesta del presidente argentino Mauricio Macri al Fondo monetario internazionale (Fmi) di accelerare il versamento dei 50 miliardi di dollari (48,7 miliardi di franchi) previsti dal piano di salvataggio del Paese.

Poco prima dell'intervento della banca centrale, il governo Macri con il capo di gabinetto Marcos Pena aveva cercato di rassicurare i mercati: "non ci troviamo di fronte a nessun fallimento economico. Questa è una trasformazione, non un fallimento. Durante la trasformazione possono esserci momenti più difficili e momenti in cui tutto sembra andare bene". Le sue parole non hanno però sortito alcun effetto.

