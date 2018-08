Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 21.42 13 agosto 2018 - 21:42

La Banca centrale argentina ha diramato un comunicato in cui ha reso noto che domani saranno venduti 500 milioni di dollari provenienti dalle riserve pubbliche.

Poco dopo aver annunciato la sospensione della vendita quotidiana di dollari, la Banca centrale argentina ha diramato un comunicato in cui ha reso noto che domani, all'inizio del pomeriggio, "saranno venduti 500 milioni di dollari provenienti dalle riserve pubbliche".

La vendita, si dice nel comunicato, "avverrà in base alle stesse condizioni delle precedenti operazioni giornaliere".

Fino a venerdì scorso il ministero delle Finanze ha offerto un totale di 3.400 milioni di dollari senza poter frenare la crescita del biglietto verde che oggi ha raggiunto il valore di 30,50 pesos (+2,7%) alla chiusura segnata dal Banco Nacion, dopo aver toccato i 30,70 pesos.

L'argentina aveva già annunciato misure straordinarie nel tentativo di stabilizzare il peso messo sotto pressione come tutte le valute dei Paesi emergenti dalla crisi della lira turca. Per farlo ha aumentato oggi del 5%, ai livelli più alti nel mondo, i suoi tassi di interesse e ha messo a punto un piano per eliminare i titoli di Stato a breve termine.

La Banca centrale argentina ha alzato i tassi di interesse per i titoli a sette giorni al 45% e si è impegnata a mantenerli a questi livelli fino ad ottobre.

