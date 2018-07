Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 luglio 2018

Decine di migliaia di persone hanno manifestato ieri a Buenos Aires contro la decisione del governo di utilizzare le forze armate per compiti di sicurezza interna.

Decine di migliaia di persone hanno manifestato ieri a Buenos Aires contro la decisione del governo del presidente Mauricio Macri di utilizzare le forze armate per compiti di sicurezza interna e di repressione del terrorismo e del narcotraffico.

Rispondendo all'appello di organizzazioni di base, associazioni per i diritti umani, partiti politici e sindacati con lo slogan "Forze armate per la repressione, mai più!", i dimostranti, accompagnati da gruppi musicali, e da numerosi striscioni che ricordavano il fenomeno dei 30.000 desaparecidos della dittatura (1976-1983), si sono diretti verso l'edificio del ministero della Difesa, dove sono rimasti per alcune ore.

Prima di questo atto, molte persone hanno accompagnato le Madri di Plaza de Mayo che hanno realizzato, come fanno da oltre 30 anni, la loro marcia in tondo del giovedì con cui hanno chiesto ai successivi governi, di svelare la sorte dei figli scomparsi.

"A noi come parenti dei 'desaparecidos' - ha detto ai media Carlos Pisoni, membro della associazione 'Hijos' - quanto accade ci fa pensare alle nostre storie e tragedie. Ed è tornare a pensare a qualcosa che ritenevamo che già l'Argentina si fosse lasciata dietro le spalle".

Da parte sua l'ex ministro degli Esteri e membro del Parlasur, Jorge Taiana, ha definito "uno spoposito" la decisione governativa ed ha assicurato che modificare il ruolo delle forze armate a complemento di quelle predisposte per la tutela della sicurezza non è altro che "un vecchio obiettivo del Pentagono e del Comandi sud degli Stati Uniti".

Washington ambisce, ha concluso, ad essere lei "ad offrire la sicurezza alla regione, in modo tale che gli eserciti locali si trasformino in guardie nazionali incaricate di reprimere il traffico di persone, il narcotraffico ed il terrorismo".

Infine il titolare del sindacato CTA, Hugo Yasky, ha ricordato l'esperienza fallita dell'utilizzazione dell'esercito per la lotta al narcotraffico in Colombia e Messico, e ha assicurato che nel contesto argentino l'argomento del narcotraffico è "una bugia".

