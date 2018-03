Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 18.22 27 marzo 2018 - 18:22

Il ministro della Difesa argentino Oscar Aguad sarà denunciato penalmente dai familiari delle vittime del sottomarino argentino scomparso a novembre 2017 per "violazione dei doveri di funzionario pubblico, insabbiamento, abbandono di persona e tradimento".

Ad annunciarlo è stato l'avvocato Luis Tagliapietra, padre di uno dei membri dell'equipaggio, citato da media locali. Secondo quanto dichiarato da Tagliapietra, Aguad "conosceva la situazione del sottomarino e non ha fatto nulla per evitare che salpasse". In particolare, i familiari fanno riferimento al fatto che secondo un rapporto, il San Juan navigava nell'area delle isole Falkland. Inoltre, alcuni documenti ufficiali della Marina proverebbero che il sommergibile avrebbe preso il largo senza aver realizzato le ispezioni ordinarie di sicurezza necessarie.

Il titolare della Difesa argentino, secondo quanto riportato dal sito Cronica, ha dichiarato che l'ARA San Juan "non era vicino" alle Falkland, aggiungendo che il sommergibile "non è stato affondato né dalla Gran Bretagna né dal Cile" e che il rapporto in questione "era una bozza" che sarebbe dovuta finire "nella spazzatura".

