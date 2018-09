Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 7.26 27 settembre 2018 - 07:26

Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) tende una mano all'Argentina, concedendo a Buenos Aires un salvataggio record da 57 miliardi di dollari (55 miliardi di franchi).

Si tratta di una cifra superiore ai 50 miliardi dell'accordo iniziale: una revisione al rialzo necessaria per far fronte alle crescenti difficoltà del paese e per evitare l'effetto contagio delle altre economie emergenti.

L'Argentina ha il pieno appoggio del Fmi, che resta ''impegnato ad aiutarla ad affrontare le sfide che ha davanti'' spiega Lagarde nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro dell'economia argentino Nicolas Dujovne. Il nuovo accordo fra il Fmi e l'Argentina è soggetto al voto del consiglio esecutivo del Fmi, mette in evidenza Lagarde, rassicurando sul fatto che vedrà il consesso il prima possibile.

