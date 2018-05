Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 14.23 02 maggio 2018 - 14:23

L'elezione in seconda battuta del nuovo primo ministro dell'Armenia è prevista per l'8 maggio.

"La discussione sull'elezione del primo ministro inizierà in una sessione speciale del parlamento armeno l'8 maggio a mezzogiorno", ha detto il presidente del parlamento armeno Ara Babloyan. Lo riporta Interfax.

Ieri il parlamento non è riuscito a eleggere il primo ministro. Il leader delle proteste, Nikol Pashinyan, era l'unico candidato ma solo 45 deputati hanno votato per lui e 56 hanno votato contro di lui mentre il partito Repubblicano, che ha la maggioranza in parlamento, si è rifiutato di sostenerlo, pur non proponendo un nome alternativo.

Intanto oggi i sostenitori dell'opposizione hanno bloccato la strada che conduce da Yerevan all'aeroporto della capitale, nonché diverse fermate della metropolitana e alcuni ministeri.

A Gyumri e Maralik, nel nord-ovest del paese, i manifestanti hanno fatto irruzione negli uffici del sindaco chiedendo che i capi delle amministrazioni locali si uniscano all'opposizione.

Neuer Inhalt Horizontal Line