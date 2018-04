Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 aprile 2018 14.38

Armenia: migliaia in piazza contro nomina premier Sargsyan.

Nel centro di Yerevan, capitale dell'Armenia, sono in corso scontri fra manifestanti e le forze dell'ordine. Lo riporta Interfax.

Le proteste sono scoppiate in seguito alla presentazione della candidatura dell'ex presidente Serj Sargsyan alla carica di primo ministro, che dovrà essere scelto domani dal Parlamento. Figura chiave, poiché in seguito a una riforma costituzionale, il potere verrà concentrato nelle mani del premier. In strada vi sarebbero "alcune migliaia di persone".

Sargsyan è stato già premier dell'Armenia, dal 2007 al 2008, e poi ne è divenuto il presidente, in carica sino al 9 aprile 2018.

