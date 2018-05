Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 19.01 02 maggio 2018 - 19:01

Oggi in Piazza della Repubblica a Yerevan.

Svolta nella crisi in Armenia: il partito di governo Repubblicano armeno appoggerà il candidato dell'opposizione alla carica di primo ministro il prossimo 8 maggio.

Lo ha fatto sapere il capo gruppo in Parlamento del partito Vahram Baghdasaryan. Lo riporta Interfax. Baghdasaryan non ha comunque nominato esplicitamente Nikol Pashinyan, il leader delle proteste e capo della sigla ELK.

Quest'ultimo nel pomeriggio ha esortato i suoi sostenitori a riaprire al traffico le strade che bloccano da questa mattina e radunarsi in Piazza della Repubblica, nella capitale a Yerevan, per una manifestazione in serata.

