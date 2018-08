Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 17.57 20 agosto 2018 - 17:57

Il progetto di esportazione di materiale bellico in Paesi implicati in un conflitto armato interno ha suscitato critiche da più parti. Nell'immagine una dimostrazione davanti a Palazzo federale lo scorso primo luglio.

I criteri per la vendita di armi all'estero vanno allentati per preservare l'industria bellica elvetica, la quale patisce al momento una diminuzione delle vendite.

È con questo argomento che la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) si dice favorevole ad autorizzare l'esportazione di materiale bellico in Paesi implicati in un conflitto armato interno. Per la commissione, tale adeguamento non cozza con la neutralità e la tradizione umanitaria della Svizzera.

La questione della modifica dell'ordinanza sul materiale bellico prevista dal Consiglio federale è stata sottoposta alla CPS-N per un parere. Nei mesi scorsi, diverse prese di posizione, a sinistra e non solo dello spettro politico, hanno criticato le intenzioni del governo. Il problema ha spaccato anche la commissione, che per 13 voti a 8 e 3 astensioni si è detta a favore della posizione governativa.

