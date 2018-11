Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2018 10.43 25 novembre 2018 - 10:43

Secondo il domenicale "NZZ am Sonntag", membri del gruppo Osmanen Germania, considerato vicino al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, si sono procurati armi in Svizzera (foto simbolica d'archivio).

Membri del gruppo Osmanen Germania, considerato vicino al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, si sono procurati armi in Svizzera, secondo quanto riferito oggi dalla "NZZ am Sonntag".

Il domenicale fa riferimento a documenti riservati di un'autorità investigativa tedesca in cui emerge che la Svizzera ha un ruolo nell'organizzazione logistica di denaro e armi del gruppo.

La "NZZ am Sonntag" cita l'esempio di Mehmet Bagci, ex capo supremo delle truppe, nel frattempo arrestato, che avrebbe ordinato in Svizzera una pistola mitragliatrice del tipo "Scorpion", tre caricatori e munizioni. Il tutto sarebbe stato consegnato poco tempo dopo la commessa a due membri del gruppo su suolo elvetico.

La procura di Darmstadt - indica il domenicale - sta indagando sul caso e ha avviato un procedimento penale nei confronti di altri tre membri di Osmanen Germania residenti nel cantone di Turgovia e nella regione di Basilea.

Il Ministero degli Interni tedesco aveva vietato il gruppo lo scorso luglio, perché si è dimostrato violento nei confronti di oppositori di Erdogan e cittadini curdi. L'organizzazione non ha invece destato preoccupazioni alle autorità svizzere.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano