Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 20.51 23 marzo 2018 - 20:51

Manifestazioni in serata in Catalogna contro gli arresti

La scure della Spagna si è abbattuta di nuovo oggi sulle istituzioni catalane, già decapitate da Madrid dopo la proclamazione della 'repubblica' il 27 ottobre.

Per decisione del gip del tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena questo pomeriggio sono finiti in carcere il candidato President catalano Jordi Turull, che domani avrebbe dovuto sottoporsi al secondo turno dell'elezione presidenziale nel Parlament di Barcellona e altri 4 leader indipendentisti. Rischiano 30 anni di carcere per avere portato avanti pacificamente il progetto politico dell'indipendenza.

Migliaia di persone sono scese in piazza in tutte le città della Catalogna in serata al grido di 'llibertat' per denunciare l'arresto di President in pectore Turull e degli altri leader indipendentisti.

