5 aprile 2018 - 18:19

Domani non solo in Italia ma in tutto il mondo è il "carbonara day". L'hanno promosso le associazioni Aidepi (Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e Ipo (International Pasta Organisation) per celebrare il celebre piatto, famoso a livello globale.

La prima edizione del carbonara day, nel 2017, secondo Aidepi e Ipo ha coinvolto 83 milioni di "pasta lovers", e in 29mila si sono scambiati sui social opinioni e ricette su quello che è ormai considerato un piatto internazionale.

