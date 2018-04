Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 aprile 2018 12.01

Non solo insalata: sulla Stazione Spaziale arrivano i primi mini raccolti di cereali grazie a una speciale serra, mentre sulla Terra ci si allena a coltivare i pomodori come si farà su Marte.

Due progetti, uno della Nasa, l'altro dell'Agenzia spaziale europea (Esa), il cui obiettivo è sviluppare sistemi autosufficienti per lunghe missioni spaziali, quando gli astronauti non saranno in grado di fare affidamento su regolari rifornimenti. Sono i primi risultati e sono ottimi.

Il progetto della Nasa, Advanced Plant Habitat (Aph), sviluppa coltivazioni in assenza di gravità, in un modulo recentemente inserito sulla Stazione orbitante; mentre quello dell'Esa permette la produzione di ortaggi in presenza di gravità. È sviluppato dall'azienda olandese Groen Agro Control, nell'ambito del progetto europeo Melissa (Micro-Ecological Life Support System Alternative) che ha come scopo la produzione di acqua, cibo e ossigeno per le missioni spaziali umane.

