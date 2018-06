galleria cone le figurine dei giocatori di calcio fatte da artisti

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 12.11 31 maggio 2018 - 12:11

L'album delle figurine prodotto in Svizzera vuole offrire agli appassionati di calcio un'alternativa all'album della Panini. Un modo originale per illustrare i protagonisti del Mondiale in Russia, dal cavaliere medievale Sterling al felino Salah.

