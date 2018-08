Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Aryzta annuncia un ampio aumento di capitale: il panificio industriale attivo a livello internazionale e alle prese con difficoltà finanziarie punta a raccogliere sino a 800 milioni di euro (911 milioni di franchi). La borsa ha reagito in modo negativo.

L'operazione è necessaria per raggiungere quella stabilità strategica e finanziaria che permetta di implementare il piano industriale, afferma l'azienda in un comunicato odierno. Il ricavato della vendita di nuove azioni dovrebbe essere utilizzato soprattutto per ridurre l'indebitamento.

Se gli azionisti daranno il via libera, la ricapitalizzazione sarà effettuata nel quarto trimestre. Maggiori dettagli saranno resi noti in concomitanza con la pubblicazione, prevista il primo ottobre, del rapporto d'esercizio 2017/2018.

L'impresa ha approfittato della comunicazione odierna anche per aggiornare sull'andamento degli affari. Il quarto trimestre - periodo maggio-luglio - si sta sviluppando nel modo previsto e Aryzta conferma quindi l'obiettivo per l'insieme dell'esercizio, che verte su un utile operativo a livello Ebitda compreso fra 296 e 304 milioni di euro.

Nuove misure dovrebbero inoltre comprimere ulteriormente i costi di 90 milioni entro il 2021.

