Il criterio della credibilità delle affermazioni nella procedura d'asilo discrimina gruppi vulnerabili come le persone traumatizzate e i minorenni, ammonisce in un rapporto pubblicato oggi l'Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri (SBAA).

Quest'ultimo chiede pertanto che i traumatismi siano riconosciuti per principio e non solo come un'eccezione nelle procedure di asilo.

Con l'asilo, la Svizzera dovrebbe proteggere le persone minacciate di persecuzione, lavoro forzato, tortura o trattamenti disumani nei loro paesi d'origine. Tuttavia, i richiedenti devono essere in grado di dimostrare di aver rivendicato legittimamente il diritto alla protezione. A questo proposito, lo SBAA nutre seri dubbi sul "principio di credibilità" applicato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) negli interrogatori dei candidati all'asilo.

Le persone in cerca di asilo sono tenute a comunicare le ragioni per giustificare la protezione della Svizzera in modo preciso, dettagliato e senza contraddizioni. Questi requisiti sono spesso troppo severi e la valutazione fa i conti con la soggettività dei funzionari della SEM, deplora l'Osservatorio.

