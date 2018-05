Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 maggio 2018 13.11 04 maggio 2018 - 13:11

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), con 18 voti a 7, ha deciso di non dare seguito all'iniziativa del Cantone di Argovia "Per una maggiore partecipazione della Confederazione ai costi nel settore dell'asilo".

L'iniziativa pone tre richieste alla Confederazione: una somma forfettaria più elevata a favore dell'integrazione, l'assunzione della totalità dei costi per un periodo di sette anni nel caso di rifugiati riconosciuti e una somma forfettaria speciale a copertura dei costi per i richiedenti asilo minorenni non accompagnati.

La Commissione del Consiglio degli Stati ha invece detto di sì all'iniziativa perché, a suo dire, per sgravare Cantoni e Comuni occorre modificare la legislazione in materia. Per la CIP-N Cantoni e la Confederazione hanno già negoziato un nuovo sistema di finanziamento e nel frattempo le richieste dell'iniziativa sono già ampiamente adempiute.

