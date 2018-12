Asilo nido riduce QI dei bambini, lo sostiene associazione

Gli asili nido riducono il quoziente intellettivo (QI) dei bambini: lo sostiene l'Associazione iniziativa di protezione in un opuscolo che viene attualmente distribuito in 30'000 copie in Svizzera e di cui riferiva ieri sera Blick am Abend.

"Ogni mese supplementare che i bambini trascorrono nell'asilo nido fa sì che più tardi, nell'età compresa fra 8 e 14 anni, presentino un QI ridotto", si legge nel documento.

Il presidente dell'organizzazione, l'ex consigliere nazionale Toni Bortoluzzi (UDC/ZH), sottoscrive totalmente questa posizione, pur ammettendo che va contro le idee oggi dominanti. "Sono un nonno conservatore", puntualizza il 71enne in dichiarazioni riportate da Blick am Abend. "La cura attraverso i genitori e i valori della famiglia non possono essere sostituiti da null'altro". Le affermazioni in questione si basano su uno studio italiano, spiega ancora Bortoluzzi.

Per Nadine Hoch, presidente della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia, quanto sostenuto dall'opuscolo è invece "al di là del bene e del male". "Forse il signor Bortoluzzi desidera vedere nuovamente le donne ai fornelli: la realtà è però diversa".

Secondo Hoch molte famiglie non hanno semplicemente altra alternativa che affidare i figli a una cura esterna. A suo avviso è inoltre ridicolo che il documento in questione si dia una parvenza di scientificità: in realtà esistono parecchi studi che dimostrano esattamente il contrario.

