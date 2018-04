Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 aprile 2018

Lukas Reimann (UDC/SG), presidente dell'Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI) durante la conferenza stampa odierna a Berna.

L'Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI), impiegherà tutti i suoi mezzi nella lotta contro un accordo istituzionale tra Svizzera e Unione europea. Il suo presidente Lukas Reinmann lo ha ribadito oggi a Berna davanti a 600 partecipanti all'assemblea.

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis sta cercando di vendere l'accordo istituzionale come un attraente accesso al mercato europeo, ha detto il consigliere nazionale Lukas Reimann (UDC/SG), secondo un comunicato odierno dell'ASNI. Ma nulla cambia nel suo contenuto e nelle sue conseguenze per la giurisprudenza svizzera e la democrazia diretta.

L'associazione sosterrà attivamente anche il referendum contro il progetto di legge che mira a inasprire le normative sulle armi. "L'esercito svizzero non è negoziabile", ha annunciato.

Infine, l'ASNI si batterà a favore dell'iniziativa "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)": si tratta di non sottomettere la Costituzione elvetica a convenzioni internazionali e tribunali stranieri.

Nel 2017, l'associazione ha ricevuto oltre un milione di franchi in donazioni e contributi dei membri, ha annunciato. Nonostante ciò, intende attuare un rigoroso programma di risparmio al fine di disporre di maggiori mezzi per svolgere le future battaglie politiche. In questo contesto, l'assemblea ha votato a favore di un aumento dei contributi.

Il comitato direttivo si è anche posto l'obiettivo di riesaminare la propria composizione e accettare più giovani membri nei suoi lavori.

