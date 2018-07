Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 20.19 23 luglio 2018 - 20:19

Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, giunto ieri sera a Londra per una breve visita nel Regno Unito cui seguirà una tappa in Spagna, nega d'avere in programma qualunque discussione sul destino di Julian Assange durante la missione.

Lo si legge in una nota del suo entourage, emessa oggi dopo alcuni colloqui avuti nella capitale britannica, dove il fondatore di Wikileaks vive rifugiato nell'ambasciata di Quito da ormai sei anni in seguito all'asilo ottenuto nel giugno 2012.

Timori in questo senso erano stati denunciati negli ultimi giorni da fonti vicine ad Assange, secondo le quali Moreno - impegnato apparentemente a liquidare l'eredità del suo predecessore ed ex mentore Rafael Correa su questo come su molti altri dossier - sarebbe partito con l'intenzione di chiudere un negoziato con le autorità del Regno per consegnare l'attivista australiano.

E abbandonarlo al rischio di un'ipotetica successiva estradizione verso gli Usa, furiosi con Wikileaks fin dalla pubblicazione nel 2010 di migliaia di imbarazzanti documenti diplomatici e militari top secret.

Lo staff di Moreno assicura al contrario che il presidente ecuadoriano - costretto su una sedia rotelle fin dal 1998, dopo essere rimasto ferito in un tentativo di rapina - è nel Regno Unito esclusivamente per contatti politici ordinari e per partecipare domani a Londra in veste di relatore a un summit internazionale sulla disabilità, nonché per tenere poi una conferenza all'università scozzese di Edimburgo.

I sostenitori di Assange restano comunque in allerta. Mentre i suoi legali ribadiscono l'allarme per il trattamento non più da rifugiato, ma quasi da detenuto - senza accesso a telefono, internet o visite di sorta - riservato da mesi al fondatore di Wikileaks in ambasciata dopo l'avvento di Moreno alla presidenza.

Neuer Inhalt Horizontal Line