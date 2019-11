Il presidente del PS non si è sbilanciato in vista dell'elezione del Consiglio federale il prossimo 11 dicembre

"Spetta al gruppo parlamentare del PS decidere la strategia in vista dell'elezione del Consiglio federale il prossimo 11 dicembre". Così si è espresso oggi a Berna il presidente del Partito socialista Christian Levrat durante l'assemblea dei delegati.

Chi si attendeva che il consigliere agli Stati socialista svelasse già oggi la tattica del PS, è rimasto deluso. Levrat non ha dato raccomandazioni sulla candidata dei Verdi Regula Rytz, ma ha semplicemente ribadito: "l'UDC e il PLR non hanno più la maggioranza in Parlamento, perché dovrebbero averla il Consiglio federale?".

Levrat, che si esprimeva per la 44esima e ultima volta davanti ai delegati del suo partito, ha solamente aggiunto: "perché il PPD, che si vanta di essere l'ago della bilancia alle Camere federali, non vuole giocare questo ruolo anche in Governo?".

Secondo il presidente del PS, che ha recentemente annunciato che non si ripresenterà a questa carica la prossima primavera, i popolari-democratici potrebbero essere davvero l'ago della bilancia se eleggessero in Consiglio federale un'esponente ecologista al posto di un rappresentante liberale-radicale.

Neuer Inhalt Horizontal Line