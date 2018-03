Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È un discorso dal sapore di campagna elettorale per le elezioni federali dell'anno prossimo quello pronunciato oggi dalla presidente del PLR Petra Gössi in occasione dell'assemblea dei delegati, riunita a Zugo.

Il partito dovrà essere "il movimento del futuro", ha dichiarato la consigliera nazionale svittese, puntando al superamento del PS e alla deputazione più folta al Consiglio degli Stati.

"Voglio che il PLR sia un movimento che vede nella digitalizzazione e nella crescita opportunità e non solo rischi, un movimento per la prosperità, l'ambiente, la libertà e la responsabilità", ha detto Gössi davanti a 330 delegati. "Nel 2019 voglio superare il PS", ha aggiunto indicando di puntare al primo posto, per numero di deputati, nella Camera dei Cantoni.

Al termine dei discorsi di rito, i delegati hanno approvato senza opposizioni la creazione di un "radar sulla sicurezza", un documento politico destinato a essere aggiornato a ritmi annuali. In esso il PLR sottolinea la necessità per la Svizzera di dotarsi di nuovi aerei da combattimento.

I delegati si sono infine espressi sui due oggetti in votazione il prossimo 10 giugno: la nuova Legge sui giochi in denaro e l'iniziativa popolare "Moneta intera", entrambi bocciati.

