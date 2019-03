Sì all'Europa e sì alla protezione dei salari. Così si è espresso oggi il presidente del PS Christian Levrat all'assemblea dei delegati a Goldau (SZ). "Vogliamo un'integrazione europea forte", ha aggiunto.

"Siamo cercando una soluzione" che permetta di proteggere i salari senza rinunciare all'accordo quadro con l'Unione europea (Ue): "vogliamo quell'intesa", ma "abbiamo bisogno di più tempo e un lavoro più serio da parte del Consiglio federale", ha sottolineato Levrat.

Il presidente del partito ha messo in evidenza tre punti fondamentali che verranno affrontati nei prossimi tempi. Uno di questi è la votazione dell'anno prossimo sull'iniziativa UDC che vuole mettere fine alla libera circolazione. "Lasciatemelo dire, e mi rivolgo anche a PLR e UDC: non prendete questa iniziativa alla leggera".

Ci sarà poi la votazione del 19 maggio sulla revisione della legge sulle armi, decisiva - sempre a detta di Levrat - per sapere se vogliamo restare nell'accordo Schengen. Infine, il voto sulla riforma della fiscalità delle imprese ci permetterà di metterci in regola con le norme europee in materia. In caso di no "ci troveremmo subito sulla lista nera di Ue e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)".

I socialisti guardano però anche al clima e puntano a un parco auto più elettrico, a uno sviluppo importante del solare e ad una riduzione degli investimenti nelle energie fossili. "Non basta manifestare. La mobilitazione dei giovani è ammirevole, ma la nostra responsabilità è molto maggiore", ha affermato Levrat.

Fra le promesse del partito in vista delle elezioni federali, c'è anche un alleggerimento dei premi malattia. Il PS ha dato vita a un'iniziativa che vuole limitare i premi al 10% del reddito

disponibile. Un altro argomento importante sarà poi l'uguaglianza fra uomo e donna.

Neuer Inhalt Horizontal Line