Il PS ha lanciato oggi, in occasione dell'assemblea dei delegati a Goldau (SZ), la sua campagna elettorale in vista delle elezioni federali di autunno.

Il PS ha lanciato oggi, in occasione dell'assemblea dei delegati a Goldau (SZ), la sua campagna elettorale in vista delle elezioni federali di autunno. I temi dominanti sono stati l'Europa e l'ecologia, ma anche l'eguaglianza fra uomo e donna e i costi sanitari.

Il presidente del partito Christian Levrat ha affermato con decisione di volere un'integrazione europea forte: "stiamo cercando una soluzione" che permetta di proteggere i salari senza rinunciare all'accordo quadro con l'Unione europea (Ue): "vogliamo quell'intesa", ma "abbiamo bisogno di più tempo e di un lavoro più serio da parte del Consiglio federale".

Fra le promesse del partito in vista delle elezioni federali, c'è anche un alleggerimento dei premi malattia. Il PS ha in questo senso dato vita a un'iniziativa che vuole limitare i premi al 10% del reddito disponibile. Un altro argomento importante sarà poi l'uguaglianza fra uomo e donna.

I socialisti guardano però anche al clima, argomento del quale ha parlato in particolare la consigliera federale Simonetta Sommaruga. I politici, ha detto, devono ora stabilire la rotta. "Condivido l'impazienza dei giovani. Non voglio che tra 40 anni la gente pensi che la politica nel 2019 ha mancato grandi opportunità in materia di protezione del clima. Ecco perché abbiamo bisogno di sostenerci a vicenda", ha sottolineato.

Con un voto quasi unanime (un contrario) i socialisti hanno anche deciso di sostenere il lancio dell'iniziativa "per i ghiacciai", volta a ridurre a zero le emissioni di CO2 entro il 2050. I delegati hanno pure approvato un documento in cui rivendicano il diritto per tutte le persone in Svizzera di seguire una formazione e di avere la possibilità di lavorare.

Neuer Inhalt Horizontal Line