I delegati dei Verdi liberali (PVL), riuniti oggi in assemblea a Rüschlikon (ZH), hanno adottato la strategia denominata "Cool down 2040", che dovrebbe permettere alla Svizzera di essere neutra in termini di emissioni di carbonio entro 21 anni.

"L'era dei combustibili fossili è finita e le tecnologie basate su di essi devono trovare posto solo al museo", ha detto il presidente del PVL Jürg Grossen davanti all'assemblea. La Svizzera deve diventare un esempio di protezione del clima a livello internazionale. La svolta ecologica non è una passeggiata - ha ammesso il consigliere nazionale bernese -, ma le tecnologie necessarie sono disponibili e accessibili.

Per la consigliera nazionale Isabelle Chevalley (VD), vicepresidente del partito, la strategia "Cool down 2040" è un'opportunità per l'economia e la promozione dell'innovazione in Svizzera. Migliorerà la qualità della vita e creerà posti di lavoro.

