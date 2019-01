I delegati di due partiti di governo si riuniscono oggi in assemblea. A Gossau (SG) l'UDC presenterà e adotterà il programma per la legislatura 2019-2023, mentre in quel di Zurigo il PPD si posizionerà in merito ai due oggetti in votazione il 19 maggio.

I rappresentanti dell'UDC si esprimeranno anche sull'Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti promossa dai Giovani Verdi, su cui il popolo sarà chiamato alle urne il 10 febbraio. Il presidente della Confederazione Ueli Maurer pronuncerà un discorso incentrato sul tema della responsabilità individuale. Nel menù anche discussioni sull'immigrazione e sulle relazioni con l'Unione europea.

In casa PPD prenderanno la parola sia l'ex consigliera federale Doris Leuthard sia la nuova eletta Viola Amherd, che ha preso il posto proprio dell'argoviese in governo. I delegati del partito formuleranno le loro raccomandazioni sulla legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS così come sulla revisione della legge sulle armi.

