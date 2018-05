Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 maggio 2018 12.00 14 maggio 2018 - 12:00

In calo le rendite di invalidità

Nel 2017 il numero delle nuove rendite dell'Assicurazione invalidità (AI) si è attestato a 14'700 unità ponderate, un dato che rispecchia l'andamento degli ultimi anni. Prosegue intanto la lotta agli abusi, che ha permesso di risparmiare 170 milioni di franchi.

Dal 2003, anno del picco di 28'200 nuove rendite ponderate, il numero di queste ultime è diminuito del 48% per poi svilupparsi in modo stabile dal 2012, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Le rendite correnti nel gennaio di quest'anno erano 217'200, pari a un calo di 1900 su base annua (-1%). Rispetto al livello record del 2006, la diminuzione è del 16%.

Se dal 2003 al 2012 il numero delle nuove rendite si è dimezzato, dal 2008 l'AI attua ogni anno un numero molto più elevato di provvedimenti d'integrazione professionale (+2 % dal 2016 al 2017). L'anno scorso sono state 40'800 le persone a beneficiare di tali provvedimenti.

Questi dati, secondo quanto affermato nella nota, riflettono la nuova impostazione dell'AI, che da un'assicurazione di rendite si è trasformata in una finalizzata all'integrazione.

Nel 2017 sono state concluse 2130 indagini per sospetto abuso assicurativo. In 630 casi i sospetti si sono rivelati fondati e l'assicurazione ha quindi ridotto, sospeso o rifiutato le rendite. Questo ha permesso risparmi complessivi per circa 178 milioni di franchi, a fronte di spese pari a circa 8 milioni.

