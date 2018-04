Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 aprile 2018

In futuro, gli assicurati che optano per una franchigia opzionale superiore ai 300 franchi dovrebbero essere tenuti a mantenere la franchigia prescelta per i tre anni civili successivi.

Lo ha ribadito oggi la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) dopo aver preso nota dei risultati della procedura di consultazione.

In deroga al suo progetto frutto di un'iniziativa parlamentare, con 11 voti a 10 e 1 astensione la CSSS-N ha deciso che l'assicuratore deve contattare la persona assicurata due mesi prima che il contratto giunga a termine, prima che esso si proroghi automaticamente.

Durante questi tre anni gli assicurati potranno comunque cambiare assicuratore, ma non sarà loro permesso di modificare la franchigia. Con la misura prevista si vuole impedire che gli assicurati possano ridurre temporaneamente la franchigia quando prevedono di far capo alle prestazioni dell'assicurazione.

