7 agosto 2018

Swissveg, l'associazione che promuove il vegetarismo e il veganismo in Svizzera, festeggia domani il suo 25esimo compleanno.

Dalla sua fondazione, l'8 agosto 1993 a Sennwald (SG), Swissveg ha avuto uno sviluppo continuo. Nel 1996, l'associazione ha lanciato il progetto V-Label in Svizzera, diventato ormai il più celebre marchio per i prodotti vegetariani e vegani, anche al di là dei confini nazionali. Lo stesso anno, il movimento si è dotato di un periodico che esce quattro volte all'anno.

Un festival vegano è peraltro organizzato ogni anno in Svizzera dal 2011. Nata con il nome di Associazione svizzera per il vegetarismo (ASV), è stata ribattezzata Swissveg nel 2014. Una piccola festa per celebrare il quarto di secolo sarà organizzata venerdì a Zurigo al Café Complet.

Nella Confederazione una persona su sette non mangia carne, stando a un'indagine demoscopica effettuata nel 2017: l'11% si dichiara vegetariano e il 3% vegano.

