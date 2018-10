Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 11.28 03 ottobre 2018 - 11:28

La casa automobilistica britannica Aston Martin ha fissato a 19 sterline il prezzo delle azioni per l'entrata in borsa: la casa automobilistica vale così 4,33 miliardi di sterline (5,5 miliardi di franchi).

La casa automobilistica britannica Aston Martin ha fissato a 19 sterline il prezzo delle azioni per l'entrata in borsa (Ipo) in programma l'8 ottobre a Londra: ciò valuta la casa automobilistica a 4,33 miliardi di sterline (5,5 miliardi di franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line