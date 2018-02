Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 11.33 21 febbraio 2018 - 11:33

L'associazione svizzera dei registi e degli sceneggiatori ARF/FDS "deplora oltremodo" che il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia telegrafica svizzera (Ats) "non sia apparentemente disposto a prendere in considerazione le rivendicazioni" dei suoi giornalisti.

Il taglio annunciato di 35,6 dei 150 posti di lavoro a tempo pieno e la "soppressione massiccia dei servizi dell'Ats che ne deriva" avrebbe "conseguenze deplorevoli per il paesaggio mediatico svizzero", sostiene la ARF/FDS (in italiano: Associazione regia e sceneggiatura di film) in una nota diramata oggi.

"Noi cineasti - prosegue il comunicato - consideriamo l'impegno dei giornalisti Ats contro la riduzione sostanziale delle prestazioni d'informazione" dell'agenzia "come giustificato e urgente anche nell'interesse di un pubblico svizzero che ambisce a un ampio approvvigionamento dei media svizzeri di informazioni di qualità".

Per la ARF/FDS, la lotta dei giornalisti dell'Ats riflette una "preoccupazione simile" a quella della lotta contro l'iniziativa No Billag, "la cui accettazione condurrebbe tra l'altro a una penuria di informazioni indipendenti e ben documentate".

Nella nota viene segnalato il documentario girato dal regista losannese Frédéric Gonseth, membro dell'associazione, sull'agitazione dei giornalisti dell'Ats, culminata in uno sciopero di quattro giorni a fine gennaio-inizio febbraio. Il documentario di circa 18 minuti è stato pubblicato su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=8G5PTH6V4Uk&t=273s).

Lunedì il consiglio d'amministrazione dell'Ats ha dichiarato falliti i negoziati avviati la settimana scorsa con i rappresentanti della redazione, dopo aver deciso, venerdì 16 febbraio, di ricorrere unilateralmente all'Ufficio federale di conciliazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). La redazione prenderà posizione in merito in una imminente assemblea.

Neuer Inhalt Horizontal Line