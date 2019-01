Attacco hacker Germania mette in allarme autorità svizzere

L'attacco hacker ai danni di politici e personalità tedesche ha messo in allarme anche le autorità elvetiche. Secondo il "SonntagsBlick" la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI) ha preso contatto con l'analogo ente tedesco.

Il responsabile di MELANI Pascal Lamia, citato nell'articolo del domenicale, afferma che si tratta in primo luogo di capire come l'attacco sia stato effettuato, quali dati siano stati sottratti e perché l'azione di pirateria informatica sia andata a buon fine.

Oltre a questo, verrà chiaro se nel mirino degli hacker siano finiti anche obiettivi svizzeri.

In seguito all'attacco informatico in questione sono stati messi in rete un migliaio di dati personali di centinaia di politici e personaggi famosi in Germania.

Perfino la cancelliera Angela Merkel e il presidente Frank Walter Steinmeier sono finiti nel mirino di chi ha rivelato numeri di telefono, fax, carte di credito, indirizzi mail, lettere, chat private, contratti d'affitto e conti in banca. Secondo le autorità tedesche però, a prima vista non sembra che siano state divulgate informazioni sensibili.

