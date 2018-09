Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2018 20.47 07 settembre 2018 - 20:47

L'attentato contro Jair Bolsonaro, il candidato in testa ai sondaggi per le elezioni presidenziali del prossimo 7 ottobre, ha sconvolto la campagna elettorale in Brasile.

I rivali di Bolsonaro e gli analisti si chiedono ora quale sarà l'impatto politico dell'aggressione contro il dirigente di estrema destra.

Mentre Bolsonaro - accoltellato ieri a Minas Gerais mentre era festeggiato dai suoi simpatizzanti per le strade di Juiz de Fora - veniva trasferito a San Paolo dove dovrà rimanere ricoverato almeno una decina di giorni, i suoi principali rivali nella corsa alla presidenza hanno sospeso oggi gli appuntamenti delle loro rispettive campagne elettorali, e riunito i loro consiglieri per valutare la situazione.

Gli analisti della stampa locale coincidono nel valutare che l'attentato subito da Bolsonaro potrebbe rafforzare la sua candidatura.

