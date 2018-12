Attentato Strasburgo, fedpol rafforza dispositivo confine nord

All'indomani dell'attentato al mercato di Natale di Strasburgo, che ha provocato almeno 3 morti e 13 feriti, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) annuncia in un tweet di aver rafforzato il dispositivo al confine settentrionale del Paese.

Il responsabile dell'attacco è tuttora ricercato.

Le autorità elvetiche sono in contatto con tutti i partner sul piano interno e nei Paesi confinanti, precisa l'informativa di fedpol. Tutte le informazioni disponibili vengono vengono scambiate attraverso i canali di polizia ufficiali.

Ieri sera un attentatore ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco nella rue del Grandes Arcades, vicino alla centralissima Place Kleber, dove si trova il mercato, e si è dato alla fuga. Il presunto killer sarebbe un giovane della regione con precedenti penali, noto alle forze di sicurezza perché radicalizzato.

Stando al Blick l'uomo ha anche trascorsi in prigione in Svizzera: sarebbe stato condannato nel 2013 per ripetuto furto con scasso a un anno e mezzo di detenzione, di cui 16 mesi scontati in carcere.

