Attentato Strasburgo: presunto autore noto in Svizzera, fedpol

Il presunto autore della sparatoria di ieri a Strasburgo, che ha causato 3 morti e 13 feriti, è conosciuto dalla polizia svizzera per delitti comuni: furti, rapine e violenze.

Lo ha affermato alla radio RTS la portavoce dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) Cathy Maret.

L'uomo, tuttora ricercato, è stato in carcere a Basilea. Stando al Blick sarebbe stato condannato nel 2013 per ripetuto furto con scasso a un anno e mezzo di detenzione, di cui 16 mesi scontati in carcere.

"La dogana ha rafforzato il suo sistema di sicurezza in funzione delle informazioni che ci sono state trasmesse dalla Francia", ha precisato Maret.

Neuer Inhalt Horizontal Line