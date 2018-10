Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in Svizzera c'è stato un aumento dei casi di listeriosi. Presumibilmente la recrudescenza è dovuta a una fonte comune di contagio che ora deve essere trovata.

Nel bollettino pubblicato oggi, l'UFSP parla di dodici casi nei cantoni Ticino, Argovia, Neuchâtel, Svitto, Vallese e Zurigo. Un indagine a livello nazionale è in corso e le autorità cantonali sono state informate.

L'UFSP approfitta dell'occasione per ricordare l'importanza di una buona igiene in cucina, così come l'attenzione alle date di scadenza e alla conservazione delle derrate alla giusta temperatura. Le persone con un sistema immunitario debole, così come donne incinte e anziani, dovrebbero poi evitare carne e pesce crudi, oltre che formaggi prodotti con latte non pastorizzato.

La listeriosi è una malattia infettiva rara, provocata da un batterio. Il contagio solitamente avviene tramite derrate alimentari contaminate.

