In Svizzera e Liechtenstein in aprile sono state immatricolate più automobili nuove rispetto allo stesso mese del 2018. In totale sono state 28'149 le vetture a motore immesse nel traffico.

Si tratta di un incremento del 7% rispetto all'aprile dell'anno scorso, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale di statistica (UST). Già in marzo si era registrato un +3%, mentre nei primi due mesi la situazione era rimasta stabile o in leggera flessione.

Dati particolarmente briosi si registrano nel settore dei veicoli ibridi o elettrici. Nel primo caso l'incremento si è attestato al 43%, nel secondo addirittura al 244%.

