Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 marzo 2018 17.37 03 marzo 2018 - 17:37

In Australia tre persone sono morte di listeriosi, una malattia infettiva che hanno contratto mangiando meloni contaminati.

Da gennaio sono rimaste contagiate altre 15 persone, tutte ricoverate in ospedale. La terza vittima - scrive il sito della Bbc - è delle ultime ore, le due precedenti risalgono al mese scorso.

La malattia, che è prodotta dal batterio 'listeria monocytogenes' e provoca meningite o setticemia, può essere fatale soprattutto alle persone anziane, alle donne in gravidanza e ai bambini piccoli.

I meloni infetti sembrano, stando alle prime risultanze, arrivare da una coltivazione del New South Wales, ma le autorità in tutta l'Australia hanno lanciato un avvertimento a non acquistare meloni già affettati.

Neuer Inhalt Horizontal Line