20 agosto 2018

L'Australia orientale rimane nella morsa di una siccità quasi senza precedenti, accompagnata da una raffica di incendi in forte anticipo sulla stagione estiva.

I mesi di giugno e luglio sono stati più aridi delle previsioni, con meno di dieci millimetri di pioggia in alcune aree. Oltre 1'200 vigili del fuoco e 42 aerei ed elicotteri antincendio continuano a far fronte a oltre 80 incendi di cui 32 sono ancora fuori controllo. Circa 20 edifici e abitazioni sono rimasti distrutti e un elicottero è precipitato quando il secchio è rimasto impigliato nella boscaglia, uccidendo il pilota.

Il governo federale ha intanto annunciato ulteriori aiuti agli agricoltori, portandoli a 1,8 miliardi di dollari (1,3 miliardi di franchi), per aiutare le comunità agricole che affrontano uno degli inverni più aridi mai registrati e in condizioni sempre peggiori, con cattivi raccolti, mancanza di acqua e forniture sempre più scarse di mangime. Gli aiuti sono destinati in particolare a coprire i costi di trasporto di acqua, di mangime proveniente da altri stati d'Australia e del bestiame.

