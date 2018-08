Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

7 agosto 2018

La popolazione australiana ha toccato oggi i 25 milioni, secondo le proiezioni dell'Australian Bureau of Statistics.

Una pietra miliare raggiunta in tempo record, mentre l'immigrazione netta (arrivi permanenti meno partenze definitive) continua a superare, con il 62%, la crescita naturale (nascite meno morti). La gran maggioranza dei nuovi arrivi continua a stabilirsi nelle maggiori città, per quasi il 90% a Sydney e Melbourne.

Il tasso annuo di crescita demografica rimane all'1,6%, poco più della crescita globale dell'1,2% e il più alto tra le nazioni del gruppo G12 dei Paesi altamente industrializzati. L'Australia ha impiegato 23 anni per passare da 15 a 20 milioni di abitanti, mentre per arrivare da 20 a 25 milioni sono bastati 14 anni. L'ultimo milione si è aggiunto in tempo record, in soli nove mesi.

La diversità culturale continua ad ampliarsi. Dall'inizio del 21esimo secolo i due maggiori gruppi di immigrati sono nati in Cina, India e Filippine, mentre sono in diminuzione i gruppi "storici" di britannici e neozelandesi. Per categoria di visti, il maggior gruppo di arrivi è quello degli studenti internazionali, e la Cina è il loro Paese di nascita più comune.

