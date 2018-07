Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 luglio 2018

Il partito laburista di opposizione in Australia ha riscosso un importante successo sul governo conservatore di Malcolm Turnbull, con quattro vittorie su cinque nelle elezioni suppletive del Super Saturday di due giorni f. Hanno votato circa mezzo milione di elettori.

Le suppletive sono state rese necessarie in quattro casi perché i deputati sono stati costretti a dimettersi quando è emerso che secondo la costituzione australiana il possesso di una doppia cittadinanza li rendeva ineleggibili. Nel quinto caso il deputato si è dimesso per ragioni di famiglia.

I laburisti si sono riconfermati in un seggio in Tasmania (Braddon), uno in Queensland (Longman) e due in Western Australia (Perth e Fremantle), mentre il seggio di Mayo in South Australia è andato alla piccola Alleanza del Centro. Un risultato nettamente sotto le aspettative della coalizione conservatrice di liberali e "nazionali", nonostante l'insistenza a volerlo dipingere come fedele a una tradizione, che si ripete ormai dal 1920, secondo cui il governo in carica viene penalizzato nelle suppletive.

