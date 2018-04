Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 10.30 20 aprile 2018 - 10:30

Austria: scontro fra treni in stazione Salisburgo, 54 feriti lievi.

Incidente ferroviario in Austria. Due treni, uno in provenienza da Zurigo e uno da Venezia, si sono scontrati questa mattina poco prima delle 5.00 nella stazione di Salisburgo: 54 persone, secondo il sito Salzburg24, sarebbero rimaste ferite, tutte in modo lieve.

Stando a un portavoce della compagnia austriaca di trasporto ferroviario ÖBB, i feriti invece sarebbero 35-40. Lo scontro, secondo l'agenzia italiana ANSA, è avvenuto a una velocità di 25 km orari. Molti passeggeri sono stati feriti da oggetti e valigie caduti dai ripiani.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.