Questo contenuto è stato pubblicato il 19 luglio 2018 19.51 19 luglio 2018 - 19:51

Un contadino raccoglie il fieno in un campo a Chatel-Saint-Denis (FR).

Se la Svizzera in caso di necessità fosse costretta a rinunciare alle importazioni, l'approvvigionamento di viveri per la popolazione sarebbe garantito. Tuttavia bisognerebbe stringere la cinghia: ogni abitante avrebbe a disposizione al massimo 2340 calorie al giorno.

Lo dimostrano simulazioni dell'istituto federale di ricerca Agroscope su mandato dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese (UFAE). Tale valore è nettamente inferiore all'attuale consumo medio, pari a 3015 kcal, ma si situa comunque al di sopra della maggior parte dei valori indicati dalla Società svizzera di nutrizione (SSN), afferma Agroscope in un comunicato diramato oggi.

La popolazione dovrebbe limitarsi nel consumo di carne di maiale e pollame così come di uova, che rappresenterebbero ormai una quota molto modesta. Bisognerebbe diminuire fortemente anche l'utilizzo di olio commestibile, burro/panna e altri grassi, cioccolato/cacao, formaggio, pasta, vino e birra, e in maniera meno drastica quello di zucchero. Per contro si assumerebbe nettamente più latte e yogurt, prodotti da forno e patate e un po' più di verdure.

Visto che il consumo di latte fresco aumenterebbe, tutte le superfici inerbite disponibili verrebbero utilizzate per la sua produzione. Una parte dei prati naturali verrebbe inoltre riconvertita, come durante la seconda guerra mondiale, in terreni agrabili.

Anche l'effettivo di animali da reddito cambierebbe drasticamente, viene affermato nello studio. Si può rinunciare più ad animali che mangiano foraggio concentrato (cereali, mais, soia) che a quelli che si alimentano con foraggio grezzo (fieno, erba, ecc). Di conseguenza gli effettivi di maiali da macello e di pollame si ridurrebbero di quasi il 90%. La flessione nella produzione animale si spiega con il fatto che l'utilizzo diretto di alimenti vegetali è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla lavorazione attraverso l'alimentazione degli animali da reddito.

In base allo scenario è poi emerso che nel contesto attuale le superfici per l'avvicendamento delle colture necessarie dovrebbero ammontare ad almeno 440'000 ettari per garantire l'autoapprovvigionamento.

Nei calcoli è stato presupposto che oltre alle terre e al know-how degli agricoltori sarebbero a disposizione tutte le risorse necessarie alla produzione. Le uova da cova per la produzione di pollame così come fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrebbero ancora essere importati, mentre lo scenario esclude ogni altro tipo di importazione o esportazione, inclusi i foraggi.

