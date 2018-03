Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 12.30 20 marzo 2018 - 12:30

Non comincia bene l'esame esterno delle attività di AutoPostale.

A meno di due settimane dalla nomina, Kurt Grüter, il presidente del gruppo di esperti esterni istituito dalla Posta per far luce sulla vicenda di AutoPostale, ha dato le dimissioni.

Negli ultimi giorni diverse voci critiche avevano denunciato un conflitto d'interessi.

Kurt Grüter era stato nominato il 7 marzo scorso dal consiglio di amministrazione della Posta, in base alla sua esperienza di direttore del Controllo federale delle finanze (CDF) fino al 2013. Per taluni politici e lo stesso CDF, tale carica avrebbe potuto influenzare la sua neutralità nella vicenda degli illeciti compiuti da AutoPostale, scrive Grüter in una presa di posizione trasmessa oggi all'ats.

