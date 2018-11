Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 novembre 2018 15.50 08 novembre 2018 - 15:50

La filiale francese di AutoPostale, CarPostal France, gestirà la rete urbana di Salon-de-Provence per altri quattro anni. Ciononostante la direzione della Posta continua a valutare un ritiro pianificato dalle attività nel settore del traffico viaggiatori in Francia.

CarPostal France, che gestisce la rete urbana della città provenzale dal 2014, si è aggiudicata un mandato per altri quattro anni, si legge in un comunicato diramato oggi. I vertici della Posta stanno esaminando la possibilità di vendere la società affiliata; per conservare il valore dell'azienda, è stato deciso che CarPostal France non compia alcuna attività di acquisizione ma continui a partecipare ai bandi di concorso.

La Posta è attiva dal 2004 nel campo del trasporto di persone in Francia. CarPostal France gestisce nell'est e nel sudest del paese otto reti urbane nonché linee regionali in cinque dipartimenti. Nel 2016 dava lavoro a oltre 1'100 persone e disponeva di un parco veicoli di 722 mezzi. Il giro d'affari ammontava a 92,7 milioni di euro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano