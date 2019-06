Cresce in Svizzera l'interesse per le auto elettriche

AutoScout24, la principale piattaforma online per veicoli nuovi e usati, ha registrato un aumento del 60% nell'offerta di vetture a propulsione alternativa negli ultimi cinque anni.

L'interesse per la mobilità elettrica è sostenuto dagli incentivi delle autorità pubbliche in Svizzera e in Europa, afferma in un comunicato il direttore Pierre-Alain Regali.

Le ricerche sul portale di veicoli a propulsione alternativa rappresentano il 7% di tutte le richieste, il doppio rispetto al 2016. I modelli più popolari sono la Opel Astra (alimentata a gas naturale), Hyundai Kora (elettrica) e Toyota RAV-4 (ibrida).

AutoScout24 si rallegra di questa crescita, a pochi giorni dal Gran Premio di Formula E il prossimo fine settimana a Berna. La prima gara di questo campionato in Svizzera ha attirato l'anno scorso a Zurigo circa 150'000 spettatori.

