Avenir Suisse: Argovia è cantone più liberale, Ticino 23esimo

Argovia è il cantone più liberale della Svizzera, davanti a Svitto e Glarona, in base alla graduatoria stilata da Avenir Suisse - laboratorio di idee di matrice liberale - sulla base di 29 indicatori economici e sociali. Il Ticino è 23esimo, i Grigioni 20esimi.

Da ormai quasi un decennio Argovia domina incontrastato la classifica, si legge in un comunicato odierno. Restio per tradizione a introdurre nuovi limiti e regolamentazioni, il cantone concede ai propri cittadini il massimo delle libertà.

Avenir Suisse constata con piacere che alcune regioni "hanno compiuto non passi, ma dei veri e propri balzi verso la libertà": prima fra tutti il Vallese, che avanza di sette posizioni al 12esimo rango. La ragione va ricercata nel fatto che, diversamente dal resto della Svizzera, ha saputo ridurre il numero degli impiegati statali.

La salute delle finanze pubbliche ha subito seri contraccolpi in molti cantoni e il relativo indicatore è d'altronde peggiorato sensibilmente anche a livello nazionale. Stando ai ricercatori di Avenir Suisse l'unico faro nella nebbia è Zurigo, che quest'anno ha messo a segno importanti progressi in ambito economico avanzando così al secondo posto nel relativo sottoindice. Il cantone più popoloso della Svizzera eccelle anche in altri indicatori economici: in generale è in settima posizione.

Nella zona inferiore della classifica non si individuano cambiamenti importanti. Mentre lo scorso anno i cantoni si erano leggermente allineati, gli ultimi dati confermano un nuovo allargamento del divario. I fanalini di coda sono fermi al palo mentre il gruppo di testa rimpolpa il proprio distacco. Ginevra, ormai abbonato all'ultimo posto che occupa dall'introduzione dell'indice, quest'anno ha addirittura perso altri punti. Penultimo è Uri, terzultimo Vaud.

Il Ticino è 23esimo, come l'anno scorso. Traendo ispirazioni dallo slogan "liberi e svizzeri" gli autori della ricerca affermano che i ticinesi sono indiscutibilmente svizzeri, ma potrebbero diventare più liberi. Pesano le cattive condizioni delle finanze cantonali e l'alta densità della regolamentazione del mercato del lavoro. "Non aiuta" inoltre il divieto del burqa. Viene vista per contro in modo positivo la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi.

I Grigioni scendono di due posti rispetto al 2017, attestandosi al 20esimo rango. Negativa è la legge restrittiva sul divieto di consumare alcol nelle ore notturne su suolo pubblico a Coira. Secondo Avenir Suisse il cantone potrebbe rapidamente migliorare liberalizzando gli orari di apertura dei negozi, abolendo la tassa di culto per le imprese e revocando i monopoli cantonali.

