Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 11.58 27 marzo 2018 - 11:58

L'AVS continua a spendere di più di quanto incassi. Lo indica oggi Compenswiss, l'organo che gestisce i fondi AVS/AI/IPG, secondo cui nel 2017 il passivo è stato di 1,039 miliardi di franchi, contro i 766 milioni dell'anno precedente.

L'utile operativo è però migliorato grazie al miglior risultato degli investimenti del Fondo di compensazione (2 miliardi) e agli interessi versati dalla Confederazione sul debito AI (114 milioni). Per il 2017 il risultato è stato quindi di 1,087 miliardi a fronte dei 439 milioni dell'anno prima.

L'assicurazione invalidità (AI) ha invece incassato più soldi di quanti ne abbia spesi, passando da 692 milioni del 2016 a 797 milioni dell'anno seguente. L'AI ha così potuto ridurre il proprio debito nei confronti dell'AVS. Il credito di quest'ultima ammonta ora a 10,284 miliardi. Dal 2011, il debito è calato di 4,66 miliardi.

Per quanto attiene alle Indennità per perdita di guadagno (IPG), l'anno in rassegna ha registrato un miglioramento passando da un deficit di 87 milioni a 47 milioni.

Sul fronte delle entrate, i contributi versati dagli assicurati e dai datori di lavoro all'AVS/AI, IPG sono cresciuti rispettivamente dello 0,9%, 0,9% e 1%.

A fine 2017, il patrimonio del Fondo di compensazione AVS/AI/IPG ammontava a 36,870 miliardi: la quota dell'AVS era di 31,810 miliardi, dell'AI di 4,184 miliardi e dell'IPG di 877 milioni.

