La Axenstrasse rimarrà chiusa per settimane, dopo una colata di detriti verificatasi ieri in tarda serata. Gli esperti non escludono ulteriori franamenti.

Si stanno chiarendo le misure da intraprendere per rimettere in funzione il sistema di monitoraggio e di allarme, indica oggi in una nota l'Ufficio federale delle strade (Astra). Anche se l'infrastruttura stradale non ha subito danni, si dovranno riparare alcune reti di protezione.

La colata registrata ieri verso le 23:00 in zona Gumpischtal ha interessato diverse migliaia di metri cubi di materiale. Il sistema di monitoraggio e di allarme ha funzionato, obbligando diversi veicoli ad invertire la marcia. Stando alla nota, è ancora troppo presto per dire quanto durerà la chiusura, ma ci vorranno probabilmente settimane.

L'importante collegamento stradale in riva al Lago dei Quattro Cantoni - che collega le autostrade A4 e A2 fra Flüelen (UR) e Brunnen (SZ) ed è molto utilizzato dagli automobilisti che dal Ticino vogliono raggiungere Zurigo - era già rimasto chiuso fra la fine di luglio e la metà di settembre, a causa della caduta di due enormi blocchi di roccia che erano rimasti pericolanti in un canalone che sovrasta l'arteria.

I due massi, del peso di circa 1000 tonnellate, sono stati fatti brillare a metà agosto. Il 13 settembre la strada dell'Axen è stata riaperta al traffico, dopo l'installazione sul tratto più pericoloso del sistema d'allarme.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019