Questo contenuto è stato pubblicato il 27 luglio 2018 11.35 27 luglio 2018 - 11:35

Le emissioni di CO2 delle quattro maggiori aziende energetiche svizzere sono aumentate di oltre un quinto nel 2017. Uno studio della Fondazione svizzera per l'energia (SES) rileva anche che due terzi dell'energia elettrica proviene ancora da fonti fossili e nucleari.

L'energia eolica prodotta da Alpiq, Axpo, BKW e Repower nello scorso anno rappresenta il 3,7% dell'intera produzione elettrica, indica oggi la SES. La quota del solare, "quasi del tutto trascurabile", si attesta solamente allo 0,1% del totale.

Molto bassa anche la parte di energia creata da centrali a energia rinnovabile, come biomassa (0,2%), fotovoltaico (0,01%) o piccoli impianti idroelettrici (0,5%). Complessivamente, le rinnovabili rappresentano in media solo un terzo dell'intera produzione, mentre l'energia derivante unicamente dalla forza idrica si attesta al 26,5%.

Al contrario, nel 2017 la quota di produzione nucleare è del 41,3%, mentre il 27,8% proviene da centrali a gas o a carbone. Il mix di produzione delle quattro maggiori aziende in Svizzera è dunque molto più "sporco" rispetto a quello nazionale, la cui produzione si divide per il 60% in energia idrica e 32% in nucleare.

Le centrali idroelettriche di Alpiq, Axpo, BKW e Repower si trovano tutte in Svizzera, circa la metà dell'energia nucleare è prodotta tra Svizzera e Francia, le centrali a gas sono ubicate in Italia e l'energia eolica proviene, oltre che dalla Confederazione, anche dalla vicina Penisola e dalla Germania.

